Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении

Foto: Policija Управление криминальной полиции Рижского регионального управления полиции разыскивает Александра Бумбиерса (1987 г.р.), подозреваемого в совершении преступления. Информацию просьба сообщать по телефонам: 28811463, 67086480 или 110.

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