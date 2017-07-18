Полиция разыскивает подозреваемого в серии магазинных краж

Foto: Policija Курземское региональное управление полиции (Вентспилсский участок) разыскивает мужчину, изображенного на фото. Этот человек подозревается в серии магазинных краж с торговых объектов в Вентспилсе. Если вы опознали этого мужчину и знаете, где он может находиться, просьба сообщать по телефонам: 63604750 или 110.

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