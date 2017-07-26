Полиция разыскивает пропавшего без вести мальчика

Foto: Policija Земгальское региональное управление полиции (Бауский участок) разыскивает Яниса Пукса (2004 г.р.), которого в последний раз видели ранним утром 22 июля, когда он выходил с хутора "Бекас" в волости Цераукстес Бауского края. Позже он также был замечен на автозаправке Circle K Latvia, что в Бауске, на ул. Заля, 10. Его приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет: темные шорты с белыми полосками по бокам, серая майка, синяя бейсболка с белой эмблемой. На ногах — черные кеды с белой подошвой. Информацию просьба сообщать по телефoнам: 29910520, 110, 63902100. Foto: Policija

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