Его приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: темные шорты с белыми полосками по бокам, серая майка, синяя бейсболка с белой эмблемой. На ногах — черные кеды с белой подошвой.

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Полиция разыскивает пропавшего без вести мальчика
Foto: Policija