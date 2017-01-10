Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу

Foto: Policija Управление полиции Курземского региона разыскивает 14-летнюю Кити Аукмане, которую в последний раз видели 28 декабря прошлого года, когда она выходила из своего дома в волости Валдгалес Талсинского края. Информацию просьба сообщать по телефонам: 110, 63202714. Или обращаться в ближайший участок полиции.

1 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.