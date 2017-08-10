Госполиция разыскивает пропавшую без вести Лидию Плауку 1948 г.р., которая около 11 вечера 8 августа вышла из своего дома в Огре и до сих пор не вернулась.

Приметы женщины: рост 171 см, зеленоватые глаза, окрашенные короткие темные волосы, красноватым оттенком, у корней — отросшие седые.

Была одета в желто-зеленую длинную трикотажную кофту, в черные брюки в тонкую коричневую полоску, обута в коричневые закрытые кожаные туфли.

Женщина вышла из дома без денег, телефона и проездной карточки и не сказала, куда направляется.

Всех, кто видел эту женщину или знает о ее возможном местонахождении, просят срочно позвонить в полицию по телефону 110 или 65002400.