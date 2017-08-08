Полиция разыскивает женщину, которая не вернулась из леса под Вентспилсом

Foto: Policija Курземское региональное управление полиции (Вентспилсский участок) разыскивает Эвию Логинову (1977 г.р.), которая 7 августа, в 18.00 отправилась по ягоды в лес возле кладбища Рушкалну (волость Анцес) и обратно не вернулась. Не исключено, что женщина могла самостоятельно выбраться из леса, но до сих пор не вышла на связь с родственниками. Информацию просьба сообщать по телефонам: 63604747, 110.

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