Поздним вечером 13 июля при патрулировании в волости Ипикю сотрудники полиции заметили автомобиль Volkswagen Passat, который ехал на скорости, превышающей допустимую. Кроме того, на машине не оказалось госномеров.

Как отмечают в пресс-центре Видземского регионального управления полиции, водитель проигнорировал просьбу полицейских остановиться и попытался скрыться. Полиция начала преследование нарушителя, который в скором времени съехал на проселочную дорогу, а затем на луг. Работникам полиции пришлось сделать два предупредительных выстрела, чтобы водитель остановился.

При проверке оказалось, что в салоне авто находится водитель и два пассажира. Все они, судя по поведению, были пьяны. Водитель (1978 г.р.) отказался от проверки на содержание алкоголя в организме, поэтому было решено доставить его в ближайшее медицинское учреждение. При проверке личных данных оказалось, что мужчина до сих пор не отбыл назначенное ранее административное наказание, поэтому полицейские поместили его в изолятор временного содержания.

В ВРУП сообщили, что пассажиры вели себя вызывающе агрессивно, поэтому патрульные вынужденно применили перечный газ и наручники. Обстоятельства ЧП выясняются.