Полиция устроила погоню за пьяным водителем: нарушитель совершил аварию

Foto: Reuters/Scanpix Как сообщает пресс-центр Видземского регионального управления полиции (ВРУП), поздним вечером 16 апреля на 28-м км дороги Лимбажи-Алоя полиция попыталась остановить для проверки автомобиль Audi A6, которым управлял мужчина 1982 г.р. , однако водитель проигнорировал требования стражей порядка и решил скрыться. По данным ВРУП, полицейские устроили погоню, в скором времени водитель не справился с управлением и совершил аварию. При проверке в организме мужчины констатировали 1, 5 промилле алкоголя. На нарушителя оформлен административный протокол.

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