В ночь на 23 апреля сотрудники дорожной полиции Курземского регионального управления полиции заметили на дороге в Гробиньском крае автомобиль Volkswagen Passat, которым, судя по стилю вождения, мог управлять нетрезвый водитель.

Мужчина проигнорировал требования полицейских остановиться, в итоге, экипаж "дорожников" устроил погоню за нарушителем. Преследование продолжалось от Гробини до Отаньки, затем водитель свернул на лесную дорогу, остановил авто и бросился наутек, а затем спрятался в канаве, но вскоре был обнаружен.

При проверке в организме 28-летнего водителя констатировано 3,06 промилле, у него также не оказалось прав, а у машины — страховки и техосмотра. Номера принадлежали другому автомобилю. Вместе с водителем в салоне машины находились и двое пьяных пассажиров.

По делу начат уголовный процесс.