Госполиция получила заявление от бдительного гражданина, который сообщил об агрессивном водителе, который каждое утро на конкретном участке шоссе систематически нарушает правила дорожного движения.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, информация была принята к сведению. Патрульные отправились с проверкой на указанный отрезок шоссе под Ригой и на этой неделе смогли установить злостного нарушителя.

По данным полиции, 24 октября сотрудники Спецотдела полиции Главного управления Полиции порядка около 08.00 заметили на участке дороги Рига — Айнажи упомянутое в заявление транспортное средство. Чтобы убедиться в том, что все перечисленные в заявлении факты нарушения повторяются ежденевно, экипаж полиции направился за автомобилем Toyota Land Cruiser.

В ходе наблюдения полицейские засекли неоднократные нарушения, в том числе обгон по встречной полосе с игнорированием двойной разделительной полосы, превышение скорости (в населенном пункте "Балтэзерс" вместо разрешенных 50 км/ч машина ехала со скоростью 82 км/ч), обгон автомобиля по правой стороне на Видземском шоссе, проезд регулируемого перекрестка на красный сигнал светофора (на ул. Юглас) и др.

Поскольку действия агрессивного водителя представляли угрозу для других участников движения, автомобиль остановили. На 61-летнего лихача составлен административный протокол и назначен штраф в размере 280 евро.