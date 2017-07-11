Сотрудники Рижской муниципальной полиции задержали 13-летнего подростка, управлявшего водным мотоциклом. Начато дело по факту административного нарушения.

8 июля после обеда в управление водной полиции Рижской полиции самоуправления поступила информация, что на Даугаве за рулем водного мотоцикла находится 13-летний мальчик. На место событий был послан ближайший водный патруль.

Обследовав участок реки, полицейские обнаружили указанного подростка на водном мотоцикле. С помощью звукового сигнала полиция приказала мальчку остановиться, что тот и выполнил. Подросток пояснил, что ранее в этот день отец обучил его вождению водного мотоцикла и сказал, что он может попробовать покататься самостоятельно. Мальчика попросили пересесть в лодку к спасателям.

Почти сразу к моторной лодке полицейских подоспел отец мальчика. Он был рассержен, что спасители запрещают его сыну ездить на водном мотоцикле. Мужчине сказали, что мальчик с водным мотоциклом будет доставлен на берег. На причале полицейские объяснили требования по обучению езды на плавательных средствах и связанные с этим ограничения. Начато дело по факту административного нарушения.

Полиция напоминает, что получить постоянные права на вождение водным мотоциклом можно с 16 лет. А обучать на плавательных средствах можно детей с 14-ти лет. Во время обучения учитель должен тоже находиться на плавательном средстве.