Госполиция задержала родителей погибшего при падении с пятого этажа годовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП).

Напомним, трагедия произошла в Каугури. Известно, что мать и отец в этот момент не находились в комнате с ребенком. По данному факту полиция уже начала уголовный процесс.

Мужчина и женщина (оба 1988 г.р.) в настоящее время помещены в изолятор временного содержания. В полиции пояснили, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Семья считалась малообеспеченной и проживала в социальном доме.

В семье растет также 3-летний ребенок, которого передали под опеку бабушки и дедушки. Следствие продолжается.