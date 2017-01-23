По данным полиции, 17 января сотрудники правоохранительных органов с проверкой прибыли к частному хозяйству на территории Ловицкого повята. В распоряжении полиции имелась информация о том, что в пустующем доме, возможно, ведется противозаконная деятельность.
Увидевший полицейских мужчина тут же спрятался в доме, поэтому оперативникам пришлось перебираться во двор через забор. Работники полиции, проверив хозяйство, констатировали, что за закрытой дверью гаража слышен подозрительный шум. Войдя в помещения, они обнаружили незаконную врезку в трубопровод, множество шлангов и резервуары, в которых хранилось около 8 000 литров дизельного топлива.
По просьбе полиции гражданин Латвии взят на три месяца под стражу. По предположению следствия, незаконная врезка в трубопроводе была сделана в сентябре 2016 года. Следствие продолжается.