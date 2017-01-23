Сотрудники Отдела по расследованию экономических преступлений полиции Польши на минувшей неделе констатировали под Лодзью незаконную врезку в трубопроводе "Дружба". Как оказалось, к "трубе" незаконно подключился 46-летний латвиец, причем сделал он это на территории частной собственности. Как отмечают польские СМИ, за это преступление похитителю топлива грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным полиции, 17 января сотрудники правоохранительных органов с проверкой прибыли к частному хозяйству на территории Ловицкого повята. В распоряжении полиции имелась информация о том, что в пустующем доме, возможно, ведется противозаконная деятельность.

Увидевший полицейских мужчина тут же спрятался в доме, поэтому оперативникам пришлось перебираться во двор через забор. Работники полиции, проверив хозяйство, констатировали, что за закрытой дверью гаража слышен подозрительный шум. Войдя в помещения, они обнаружили незаконную врезку в трубопровод, множество шлангов и резервуары, в которых хранилось около 8 000 литров дизельного топлива.

По просьбе полиции гражданин Латвии взят на три месяца под стражу. По предположению следствия, незаконная врезка в трубопроводе была сделана в сентябре 2016 года. Следствие продолжается.