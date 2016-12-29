При проверке в его организме констатировали более 3 промилле алкоголя. Как отмечают в полиции, сам нарушитель объяснил, что спешит в Латвию из Германии, чтобы успеть привезти детям рождественские подарки. В отношении нарушителя начат процесс.
Польша: полиция остановила пьяного латвийца, спешившего домой с подарками
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По сообщению новостного портала Polska The Times, на прошлой неделе сотрудники польской полиции остановили на окружной дороге возле Голдапа (Варминьско-Мазурское воеводство) автомобиль Opel Tigra, которым управлял 32-летний гражданин Латвии.
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