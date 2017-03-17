После того как литовский портал "Delfi" обратился в прокуратуру за комментарием по поводу рассказа предпринимателя из Латвии, который в Литве попал в ситуацию, похожую на историю покойной Евы Страздаускайте, представители Генпрокуратуры Литвы распространили свой комментарий на эту тему.

Заведующая отдела коммуникации Генпрокуратуры Эляна Мартинонене уверяет, что расследование этого инцидента не было прекращено, но признает, что оно было остановлено в октябре 2016 года, когда провели все возможные процессуальные действия и исчерпали все возможности выявить людей, совершивших это преступление.

Глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис в передаче" 24/7" на телеканале Lietuvos rytаs заверил, что расследование будет возобновлено.

"На данный момент мы переняли расследование у ГКП Каунасского округа, оно у нас. Могу сказать только, что мы проверяем данные", — сказал Кишкис. Он подтвердил, что с гражданином Латвии полиция связывалась еще до публикации текста на "Delfi".

По словам Мартинонене, за полгода (столько длилось расследование) было собрано немало данных, но почему расследование остановили, она не уточнила. По данным Delfi, подозреваемые в убийстве Страздаускайте могли совершить еще как минимум одно подобное преступление год назад.

Предприниматель из Латвии (имя и фамилия редакции известны) рассказал, что в апреле прошлого года ночью за его машиной примерно от Кедайняй ехал автомобиль, водитель которого имитировал ДТП в нескольких километрах от Каунаса — врезался в его Volkswagen Passat (2015 г.в.). Предприниматель с коллегой пытался звонить в полицию, но в том месте не было связи. Из машины, по его словам, вышел человек, который сначала пытался завязать беседу, а потом его действия изменились — вместе с сообщником он угрожал мужчинам оружием, выбросил их из машины, а сам Volkswagen Passat нападавшие угнали.

"Это произошло примерно год назад. Мы с коллегой ехали из Латвии в Германию на довольно новой машине. Выехали в полночь, после обеда на следующий день мы планировали быть в Германии", — рассказал собеседник.

"Около 3 часов ночи мой коллега заметил, что за нами едет какой-то автомобиль, это был 10-15-летний Audi", — продолжил он.

"Автомобиль быстро приближался — я сохранял постоянную скорость, но видел, как автомобиль приближается. Водитель вел себя очень странно — то приближался, то отставал. Я выехал на автостраду, увеличил скорость, но автомобиль ехал так быстро, что я даже не видел его номера. Мы ехали так 5-10 км. Я думал, что это какой-то ненормальный водитель, который показывает мне, что я еду слишком медленно, но, скорость я не менял, ехал по первой полосе, вторая была свободна", — вспоминал собеседник.

Однако вскоре водитель почувствовал, что в его машину врезался ехавший сзади автомобиль, причем водитель совершил ДТП намеренно. Предприниматель рассказал, что ему с трудом удалось справиться с управлением, он сбросил скорость до 50 км/ч и увидел, что Audi останавливается у обочины. Он также решил остановиться и вызвать полицию, боясь как бы водитель Audi не вызвал полицию и не сказал, что он уехал с места ДТП.

"Я рассказал коллеге, который как раз проснулся, что в нас врезались какие-то ненормальные, пытался дозвониться в полицию, но связи не было", — вспоминал предприниматель, который сейчас предполагает, что у преступников мог быть какой-то блокатор связи.

Бизнесмен сказал, что вышел из машины и пошел навстречу водителю Audi. Молодой человек лет 20 стал восклицать: "Ой, как это могло случиться. Ой, моя голова". Предприниматель велел ему сесть в машину и ждать полицию. Он рассказал, что в Audi было 4-5 молодых людей. Из машины вышли двое: один — цыган, другой — смуглый и темный, но на цыгана не похож. Между собой молодые люди говорили по-русски.

Через некоторое время молодые люди вышли из машины и, угрожая оружием, выгнали предпринимателя и его коллегу из машины, велели идти в сторону Каунаса, по дороге выбросить телефоны. Телефоны они забрали и угнали Volkswagen Passat. Предприниматель с коллегой кусками пластмассы отметили место, где их оставили преступники, и бросились бежать в сторону Клайпеды.

В нескольких километрах они увидели жилой дом, в окнах горел свет, с трудом они уговорили жителей вызвать полицию. Полиция приехала через 1,5-2 часа после угона. По словам предпринимателя, полицейские не очень интересовались происшествием, стали их подозревать в том, что они сами все это подстроили. В комиссариате с ними вели себя не как с потерпевшими, а как с бандитами.

По словам предпринимателя, литовская полиция стала серьезно заниматься этим делом только после того, как обратилась латвийская полиция.