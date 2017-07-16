Четыре ребенка из шести детей, пострадавших в воскресенье во время пожара на катамаране в Риге, находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила представитель Детской клинической университетской больницы Вита Штейна, четыре ребенка помещены в отделение интенсивной терапии. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Все они находятся в сознании.

Пострадавшие получили, преимущественно, различные ожоги.

Состояние еще двух детей - более легкое, один ребенок уже в воскресенье отправится домой.

По первоначальной информации, при пожаре на катамаране пострадали 12 человек, среди которых было семь детей, однако в больнице располагают информацией только о шести детях.

Как уже сообщалось, в воскресенье, 16 июля, в Риге в Хапака грависе катамаран задел высоковольтную линию электропередач. Судно загорелось, сигнал о пожаре поступил в ГПСС в 16:35. С катамарана были спасены 12 человек, все они были госпитализированы. Пожар удалось ликвидировать в 19:18, после этого катамаран затонул.

