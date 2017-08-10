В Елгаве пожар стены двуэтажного здания помогал тушить специальный противипожарный поезд Латвийских железных дорог, сообщает пресс-службa Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службы.

Пожар в Елгаве возник днем 9 августа. В 14:22 был получен вызов на улицу Баускас о том, что горит стена двухэтажного здания. Прибыв на место событий, пожарные констатировали, что горят крыша и деревянная пристройка здания общей площадью 168 квадратных метров.

Пожарным удалось обезопасить от огня соседнее здание. В работе по тушению пожара участвовал также противопожарный поезд Ldz. Пожар был ликвидирован спустя три часа, в 17:32.

Помимо Елгавы случились несколько пожаров и в других городах. В Риге в 12:06 спасатели получили вызов на Ганибу Дамбис, где пожар возник на одном из складов. В двухэтажном помещении склада огонь пылал на втором этаже и на крыше, общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожар был потушен в 15:05.

В Риге на улице Лиелирбес во второй половине дня 9 августа загорелась крыша четырехэтажного офисного здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, из здания были эвакуированы сто человек. Пострадавших не было.

В Даугавпилсе на улице Резекнес возник пожар в квартире на втором этапе пятиэтажного дома. Пожарные с помощью лестницы проникли в квартиру и спасли 31-летнего мужчину, который был передан в руки медиков.

В целом за минувшие сутки, 9 августа, работники пожарно-спасательной службы выполнили 18 спасательных работ. Всего с начала года в Латвии зафиксировано 6556 пожаров (погибли 47 человек, пострадали 261, спасены 232).