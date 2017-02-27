В ночь на воскресенье в результате пожара в Аннениекской волости Добельского края погибли 39 коров и девять свиней, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В крестьянском хозяйстве (КХ) Buki горели трактор и хлев площадью 800 кв.м. Пожар повышенной опасности удалось потушить через семь часов.

Представитель местных властей Гунтис Шмидлерс рассказал, что огонь уничтожил все семейное крестьянское хозяйство. По его информации. Имущество было застраховано.

"Спасатели действовали оперативно, но у волости нет техники, которая могла бы помочь потушить пожар", — сказал Шмидлерс. Самоуправление готово рассмотреть возможности оказать помощь погорельцам, но они за ней еще не обратились..

По данным Firmas.lv КХ Buki занимается смешанным сельским хозяйством и принадлежит Марису Фрейманису; ранее оно называлось Brieži.