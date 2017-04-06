При падении в автобусе пострадала пассажирка: полиция ищет свидетелей

Foto: PantherMedia/Scanpix Рижское региональное управление полиции разыскивает свидетелей ЧП, которое произошло 25 марта, в 13.50, на ул. Гиппократа в автобусе 5-го маршрута, где при падении пассажирка получила телесные повреждения. Информацию о происшествии полиция просит сообщать по телефонам: 67219847, 26653637 или круглосуточно по телефону 110.

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