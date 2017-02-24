При падении в автобусе пострадали две пассажирки: женщин госпитализировали

Foto: DELFI Как сообщает пресс-центр Курземского регионального управления полиции (КРУП), 23 февраля в Лиепае, на перекрестке улиц Бривибас и Фабрикас из-за резкого торможения при падении в автобусе пострадали пассажирки 1954 и 1962 г.р. По данным КРУП, водитель автобуса Solaris был вынужден затормозить, поскольку водитель Audi A4 внезапно выехал перед ним на главную дорогу. Пострадавшие доставлены в больницу, по делу начат административный процесс.

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