В понедельник в Риге сотрудники полиции задержали юного автоугонщика, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Дорожные полицейские остановили подозрительную машину, чтобы проверить документы водителя, но сидевший за рулем юноша не смог их предъявить. Осмотрев автомобиль, стражи порядка заметили сломанный замок и решили проверить, не находится ли машина в угоне.

Выяснилось, что получены два заявления о попытках угона автомобилей в Гризинькалнсе, а еще одна машина, именно Volkswagen Polo, угнана. Юноша 1998 г.р. был доставлен в участок полиции, где признал свою вину в угоне этой машины и еще двух попытках угона.

Задержанный ранее попадал в поле зрения полиции за кражу и порчу автомобилей. Возбуждено уголовное дело. Юноша помещен под арест.