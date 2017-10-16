При съезде с моста сбит велосипедист: полиция ищет свидетелей

Foto: LETA Лиепайский участок полиции просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 21 октября 2014 года, в 17.00 в Лиепае, при съезде с Трамвайного моста на ул. Яуна остмала: в это время автомобиль Volvo S60 совершил наезд на велосипедиста. Пострадавший госпитализирован, по факту аварии начат уголовный процесс. Полиция просит сообщать информацию по телефонам: 63404553 или 110.

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