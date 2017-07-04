При случайном падении в яму погиб 55-летний мужчина

Foto: Policija По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 3 июля, в волости Лиепас Приекульского края произошло ЧП: при падении в яму на территории частного дома смертельные травмы получил мужчина 1962 г.р. В полиции сообщили, что следов насилия на теле не констатировано, однако начат уголовный процесс. Обстоятельства ЧП выясняются.

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