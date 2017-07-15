Прокуратура передала в суд дело отчима, 8 лет насиловавшего падчерицу

Foto: Shutterstock Прокуратура Екабпилсского района передала в суд материалы дела, начатого в отношении мужчины, который длительное время насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Следствие установило, что насильник воспользовался беспомощным положением ребенка и, применяя силы и запугивания, насильно удовлетворял свою половую страсть в период с 2007 по 2008 год, а затем с июня 2010 по июль 2015 года.

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