Прокурор приняла 12 решений во вторник 18 апреля. С целью обеспечить соблюдение прав обвиняемых детальная информация пока не предоставляется, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Кристине Сутугина.

Как сообщалось, Государственная полиция, расследуя дело о фиктивном трудоустройстве в RNP, установила, что в результате мошенничества у предприятия похищено почти 150 000 евро.

Государственный контроль в ходе аудита в RNP обнаружил, что на предприятии примерно в течение года — с марта 2014 года до апреля 2015 года — фиктивно были трудоустроены 12 работников, которые не выполняли никакой работы, но получали зарплату. Госконтроль передал эти факты в прокуратуру, которая начала уголовный процесс и передала его для дальнейших следственных действий управлению по борьбе с экономическими преступлениями.

В ходе досудебного расследования полиция получили доказательства фиктивной занятости, установив, что в результате обмана у предприятия мошенническим путем получены средства на сумму почти 150 000 евро.

В рамках расследования полиция начала уголовный процесс о подделке документов. В отношении части подозреваемых также начаты уголовные процессы о мошенничестве.