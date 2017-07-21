В прокуратуру Рижского района ушло дело, в рамках которого обвиняются двое юношей и подросток, до смерти избившие своего знакомого. Свои зверства компания снимала на видео.

Согласно обвинительному заключению, вечером 24 июля 2016 года в распоряжение одного из обвиняемых поступила информация о конфликте между родственниками его несовершеннолетнего друга с юношей. Компания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила отправиться на садовый участок, где в тот момент находился юноша.

Сидящему на стуле парню сначала выстрелили в лицо из газового пистолета, затем нанесли удар битой по спине. Потерпевший попытался убежать, но не смог и упал на землю. На него посыпались удары: эксперты установили, что один из нападавших нанес бейсбольной битой не менее 40 ударов, а второй — не менее 30 ударов стеком в область грудной клетки.

Когда жертва больше не могла оказывать сопротивление, один из нападавших стал тушить об уши юноши сигареты, а второй все фиксировал на видео. Затем третий из участников истязания помочился на избитого парня. После этого компания скрылась.

На следующий день пострадавший скончался от полученных побоев.