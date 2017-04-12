Прокуратура Видземского предместия Риги передала в суд материалы дела о коррупции в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Как отмечают в пресс-центре прокуратуры, в деле фигурируют шесть работников больницы. Всего дело охватывает 20 эпизодов, в рамках которых больнице был нанесен ущерб в размере более 12 000 евро.

Обвинения предъявлены сотрудникам Стационара Центра диагностической радиологии больницы "Гайльэзерс", а также работнику стационара "Гайльэзерс".

По данным следствия, в период с октября 2013 по апрель 2015 года многие медицинские работники, используя свои полномочия, систематически вымогали и получали от пациентов деньги и другое вознаграждение за то, чтобы те смогли пройти обследование с помощью магнитного резонанса в обход общей очереди. За взятки врачи проводили МРТ после того, как у них закончится рабочий день.

Таким образом, торгуя местами в очереди, врачи получили взятки со 121 пациента, нанеся больнице ущерб в размере 12 396 евро.