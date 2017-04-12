Обвинения предъявлены сотрудникам Стационара Центра диагностической радиологии больницы "Гайльэзерс", а также работнику стационара "Гайльэзерс".
По данным следствия, в период с октября 2013 по апрель 2015 года многие медицинские работники, используя свои полномочия, систематически вымогали и получали от пациентов деньги и другое вознаграждение за то, чтобы те смогли пройти обследование с помощью магнитного резонанса в обход общей очереди. За взятки врачи проводили МРТ после того, как у них закончится рабочий день.
Таким образом, торгуя местами в очереди, врачи получили взятки со 121 пациента, нанеся больнице ущерб в размере 12 396 евро.