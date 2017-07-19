Известно, что в последний раз Янис Мартыновс связывался с мамой через социальную сеть facebook 5 июля в 10 утра и сообщил, что находится в Британском аэропорту Stansted (London) и попросил встретить его в аэропорту Guernsy, куда собирался прилететь в тот же день из Берлина. С того момента связь оборвалась, никаких сведений о молодом человеке больше нет.
Приметы: рост 1,77 см, нормального телосложения. Был одет в красную спортивную куртку, коричневые шорты. На ногах были белые носки и черные спортивные ботинки Nike. На голове была белая бейсболка с надписью.
При себе у Яниса был синий спортивный рюкзак Adidas, портативный компьютер.
Всех, кто видел молодого мужчину или знает, где он может находиться, просим звонить в полицию по телефону (+371) 110 или в BEZVESTS.LV по номеру (+371) 22 084 084.