67-летняя жительница Добеле Дина Новицка пропала 2 июля 2017 года около 18:00, сообщает Bezvests.lv.

Женщина вышла из дома и не вернулась. Последний раз созванивалась с родными 2 июля. Никто из родственников и знакомых не знает о месте ее нахождения. Телефон отключен. При себе у Дины был телефон и зарядное устройство для него. Денег с собой не было.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы темные. Была одета в красную куртку, серые спортивные брюки, зеленую рубашку.

Всех, кто видел пропавшую или знает ее возможное место нахождения, просят звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.