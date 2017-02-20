Пропавшая без вести 15 февраля 88-летняя жительница Вараклян Инта Биттенбиндере 19 февраля была найдена на лесной дороге без признаков жизни, сообщает Bezvests.lv со ссылкой на внука женщины.

Пенсионерка Инта была найдена спустя четыре дня с момента пропажи, в паре километров от Вараклян. Нашел ее прохожий, который сообщил об этом полиции. Полиция сразу связалась с родственниками пропавшей.

"По свидетельствам медиков, смерть наступила только на 4-й день пропажи бабушки. С учетом низкой температуры и того, что она ушла из дома без верхней одежды, просто невероятно! Возможно, кто-то ее приютил на ночь, а затем снова выпустил на улицу в легкой кофте, не сообщив ни в полицию, ни родным", — заключает внук.

По словам внука, массовых поисков местные службы не организовывали, не было и кинологов с собаками. "Жаль. Возможно, по следу ее удалось бы найти в первые дни. но я ездил на машине один", — сказал мужчина.

Добровольцы Bezvests.lv из-за дальности расстояния не смогли организовать поиски в Варакляны, филиала в тех краях у волонтеров нет. Консультировали во время поисков семью пропавшей только по телефону, а также помогали распространением информации.

Причиной смерти пенсионерки, по словам родных, стало переохлаждение, нет никаких признаков того, что было совершено ограбление: два золотых кольца остались при ней.