В пятницу вечером генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнаваc созывает срочную пресс-конференцию, в ходе которой обещает рассказать больше о задержанных подозреваемых по делу об исчезновении Евы Страздаускайте.

Еще перед заявлением полиции телеканал INFO TV сообщил, что по данным источников, Ева Страздаускайте мертва.

"Полиции, наконец, удалось выяснить обстоятельства происшествия. В данный момент задержаны 4 подозреваемых. С сожалению, живой девушку обнаружить не удалось. Убитая она была найдена в Кедайняйском районе", — говорит Пярнавас.

По его словам, первоначальная версия подтвердилась — девушка была похищена. Подозревают, что целью был автомобиль.

"Хронология событий была такой: у Электренай было имитировано ДТП, в ходе которого девушку и автомобиль похитили. Данные показывают, что девушка была убита в тот же вечер", — утверждал Пярнавас.

Он сказала, что получил тысячи сообщений от граждан, благодарит их и принимавших участие в расследовании сотрудников полиции.

Тело Страздаускайте было обнаружено закопанным в земле.

"23-26 лет. Судимы за воровство, ограбление, нарушение общественного порядка", — рассказывал о подозреваемых Пярнавас.

Он сказал, что обстоятельства будут уточнены после опроса подозреваемых. Пока нет данных о том, что подозреваемые были одеты в форму полиции.

"Первоначальные данные показывают, что было имитировано дорожное происшествие", — повторил Пярнавас.

Он отрицал, что полиция сообщала о том, что у девушки были вещи, которые могли заинтересовать нападавших. По всей видимости основным объектом, по первоначальным данным, был автомобиль.