Еще перед заявлением полиции телеканал INFO TV сообщил, что по данным источников, Ева Страздаускайте мертва.
"Полиции, наконец, удалось выяснить обстоятельства происшествия. В данный момент задержаны 4 подозреваемых. С сожалению, живой девушку обнаружить не удалось. Убитая она была найдена в Кедайняйском районе", — говорит Пярнавас.
По его словам, первоначальная версия подтвердилась — девушка была похищена. Подозревают, что целью был автомобиль.
"Хронология событий была такой: у Электренай было имитировано ДТП, в ходе которого девушку и автомобиль похитили. Данные показывают, что девушка была убита в тот же вечер", — утверждал Пярнавас.
Он сказала, что получил тысячи сообщений от граждан, благодарит их и принимавших участие в расследовании сотрудников полиции.
Тело Страздаускайте было обнаружено закопанным в земле.
"23-26 лет. Судимы за воровство, ограбление, нарушение общественного порядка", — рассказывал о подозреваемых Пярнавас.
Он сказал, что обстоятельства будут уточнены после опроса подозреваемых. Пока нет данных о том, что подозреваемые были одеты в форму полиции.
"Первоначальные данные показывают, что было имитировано дорожное происшествие", — повторил Пярнавас.
Он отрицал, что полиция сообщала о том, что у девушки были вещи, которые могли заинтересовать нападавших. По всей видимости основным объектом, по первоначальным данным, был автомобиль.
Представители полиции в разговоре с DELFI отрицали задержание подозреваемого, но нескольким позже глава БКП подтвердил, что есть задержанный, даже не один. Полагают, что на девушку напали из-за дорогого автомобиля Audi A7. По словам генерального комиссара, подозреваемые задержаны. Он сказал, что пока не может комментировать, как все произошло. Пярнавас признал, что виновных может быть и больше. Однако он признал, что они задержаны в Литве.