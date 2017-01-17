42-летний рижанин Роланд Римша, пропавший без вести 11 января по дороге из Латвии в Германию, найден живым, сообщает Bezvests.lv. Найти мужчину удалось во многом благодаря публикациям в facebook, рассказала супруга Роланда.

Она благодарит всех добровольцев и сочувствующих, которые каждый день передавали информацию по цепочке. В итоге совершенно незнакомый человек увидел Роланда бредущим вдоль дороги уже почти без сил, узнал по фотографии из facebook по красной куртке и в ответ на просьбу помочь дал свой телефон — позвонить близким.

Сколько километров до этого Роланд прошел, неизвестно. Оказалось, он попал в беду, лишился всех денег, вещей и документов, а также телефона, и поэтому пять дней не мог связаться с родными. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как сообщалось, Роланд Римша поехал в Германию на заработки. Выехал на курьерской машине из Риги 10 января в 16:00. Но до пункта назначения он так и не доехал, об этом жене пропавшего сообщили знакомые. Известно, что Роланд был высажен из курьерской машины на полпути. (Причины пока неясны.)

Последний раз он общался с супругой 10 января, 11 января в 11:07 последний раз был в сети WhatsApp, но ни друзьям, ни семье ничего не писал.