По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 6 ноября, в 12.15 при патрулировании Пурвциемса сотрудники Спецбатальона полиции заметили группу лиц, которые заметив стражей порядка, стали нервничать и пытались что-то спрятать.

Полицейские решили поговорить с незнакомцами и во время разговора у них появились подозрения, что им встретился наркодилер и два клиента (1988 и 1999 г.р.), находящиеся в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемых задержали и доставили в участок "Тейка", где при проверке изъяли наркотическое вещество.

Известно, что один из задержанных ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные нарушения. В настоящее время 18-летний юноша помещен в изолятор временного содержания, а к 29-летнему мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.