Полицейские решили поговорить с незнакомцами и во время разговора у них появились подозрения, что им встретился наркодилер и два клиента (1988 и 1999 г.р.), находящиеся в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемых задержали и доставили в участок "Тейка", где при проверке изъяли наркотическое вещество.
Известно, что один из задержанных ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные нарушения. В настоящее время 18-летний юноша помещен в изолятор временного содержания, а к 29-летнему мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.