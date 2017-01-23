Пурвциемс: госпитализирована пострадавшая в ДТП пассажирка

Foto: Shutterstock Как сообщает пресс-центр Госполиции, 22 января, в 10.58, в Риге, на ул. Стирну столкнулись Renault, которым управлял мужчина 1973 г.р., и Ford, за рулем которого находился водитель 1944 г.р. В результате аварии пострадала пассажирка 1952 г.р., которую с места происшествия доставили в больницу. Обстоятельcтва происшествия выясняются.

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