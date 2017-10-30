В ночь на 28 октября сотрудники Батальона специального назначения Госполиции при патрулировании Пурвциемса заметили автомобиль, водитель которого совершал странные маневры. Чтобы выяснить причины подобного поведения, полицейские решили остановить машину.

Едва авто остановилось, как пассажир (1985 г.р.) попытался незаметно выбросить в окно пакет. При разговоре с ним у полицейских возникли подозрения, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения, поэтому его отправили в участок.

При проверке у подозреваемого обнаружили три пакетика с веществом неизвестного происхождения. Позже было установлено, что он хранил 6,09 граммов метамфетамина. Известно, что ранее задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в хранении наркотиков.

По делу начат уголовный процесс.