Едва авто остановилось, как пассажир (1985 г.р.) попытался незаметно выбросить в окно пакет. При разговоре с ним у полицейских возникли подозрения, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения, поэтому его отправили в участок.
При проверке у подозреваемого обнаружили три пакетика с веществом неизвестного происхождения. Позже было установлено, что он хранил 6,09 граммов метамфетамина. Известно, что ранее задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в хранении наркотиков.
По делу начат уголовный процесс.