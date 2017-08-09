В ночь на 26 июля в одном из рижских игровых залов был украден мобильный телефон. По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, владелец оставил его подзаряжаться, а когда вернулся, то понял, что его кто-то забрал. Одновременно с этим из зала исчез и приятель потерпевшего.

Созвонившись с ним, владелец узнал, что телефон действительно у друга, и тот пообещал его вернуть. Однако спустя четверо суток мобильник он таки не вернул, поэтому потерпевший обратился с заявлением в полицию. Одновременно с этим мужчину 1993 г.р. объявили в розыск.

В минувший вторник на ул. Ницгалес при проверке в общественном транспорте контролеры и работники Рижской муниципальной полиции выявили безбилетника. Проверив его личные данные, полицейские узнали, что это тот самый мужчина, разыскиваемый за кражу мобильного телефона у своего знакомого.

Задержанного передали Госполиции. Во время допроса было установлено, что похищенный телефон он сдал в ломбард, но позже его выкупил. Мобильник передан законному владельцу.