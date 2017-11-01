Вечером 31 октября сотрудники Видземского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в один из домов в Пурвциемсе, где нетрезвые родители оставили в гостях свою 3-летнюю дочку, а сами скрылись.

Заявительница пояснила сотрудникам РМП, что к ней зашла знакомая пара с ребенком. После того, как родители перебрали с алкоголем, между ними вспыхнула ссора. Сначала из квартиры сбежала мать, а следом за ней и отец ребенка. Убегая, женщина набрала на улице камней и стала кидать их в окна. За ребенком ни один из родителей так и не вернулся.

По предположению заявительницы взрослые уделяли мало внимания дочери. Женщина накормила девочку и предположила, что у нее может быть температура. Прибывшая на место происшествия бригада "скорой" осмотрела ребенка, но пришла к выводу, что госпитализация не потребуется.

Пока в квартире находилась полиция, за девочкой явился отец. Он пояснил, что жена уже дома и легла спать. Сам же он, по его признанию, выпил пол- литра бренди. Проверка показала в организме отца ребенка 1,94 промилле.

На него составили протокол об административном нарушении, а девочку доставили в кризисный центр.

Материалы дела переданы Рижскому сиротскому суду и Отделу по профилактике детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.