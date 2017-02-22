Утром 18 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) решили повторно проверить квартиру, где накануне побывал работник социальной службы и сообщил об агрессивно настроенном отце, который, возможно, не мог позаботиться о грудном ребенке.

Мужчина добровольно открыл двери полицейским и впустил в дом. Он показал новорожденного и предложил убедиться, что с ним все в порядке. Также он пояснил, что мать малыша отправилась развлекаться с подругами.

Стражи порядка проверили личные данные мужчины по базе и установили, что он находится в розыске, правда, задерживать его не надо, а лишь оставить повестку.

Чтобы убедиться, что с маленьким ребенком все в порядке, сотрудники РМП решили навестить квартиру на следующий день. Мать они застали сидящей на кровати в состоянии апатии. Она пояснила, что развлекалась и вернулась домой ранним утром. Правда, у полицейских появились сомнения относительно правдивости этой версии: они проверили руки молодой мамы, где констатировали свежий след от инъекции, а также следы суицида.

Как отмечают в РМП, отец ребенка, узнав, что женщина не может позаботиться о ребенке, собрал вещи и ушел, не взирая на просьбы полиции взять на себя ответственность за новорожденного. Не получилось передать малыша и бабушке с дедушкой, т.к. в их квартире было очень накурено.

Пока полиция выясняла информацию о том, куда поместить ребенка, мать решила поменять ему подгузник, однако при этом не соблюла элементарные требования гигиены. На теле новорожденного полицейские заметили воспаление, также оказалось, что на ребенке мокрая одежда.

Чтобы проверить состояние здоровья малыша, на место происшествия вызвали "скорую". После этого ребенка перевезли в центр социальной опеки, а его мать задержали и доставили на экспертизу в Рижский центр психиатрии и наркологии.

По делу начато административное делопроизводство. О ЧП проинформированы Рижский сиротский суд и отдел по профилактике детских правонарушений РМП.