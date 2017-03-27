Вечером 25 марта в дежурную часть Лиепайского участка полиции поступила информация о том, что в квартире одного из домов по ул. Круму слышен громкий детский крик. На место происшествия отправился экипаж полиции.

Как отмечают в Курземском региональном управлении полиции (КРУП), по указанному адресу стражи порядка встретили 30-летнюю женщину в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения — в ее организме констатировали 4 промилле алкоголя, а также 9-летнего мальчика. Ребенок сообщил, что мать длительное время может находиться в запое. Бывали случаи, когда он, вернувшись домой, не мог попасть в квартиру, т.к.двери закрыты, а матери нет.

Сама женщина пояснила полиции, что наказывала сына из-за того, что он был одет не по погоде. Мальчика передали крестной матери, а Госполиция начала в отношении матери административный процесс, информация передана соцслужбам и Лиепайскому сиротскому суду.

В КРУП сообщили, что женщина ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Также полиция поблагодарила всех бдительных жителей, которые не оставили ребенка в беде и проявили участие.