В субботу, 18 марта, примерно в 15:00 Рижская муниципальная полиция получила вызов в Яунмилгравис. Во дворе многоквартирного дома компания людей употребляла алкогольные напитки, а вместе с компанией - сильно пьяная женщина с младенцем на руках.

Когда полицейские прибыли на место происшествие, то женщина с младенцем принялась убегать от экипажа. Убегая, она несколько раз чуть не уронила малыша. Когда полицейские догнали женщину, то взяли малыша на руки. Женщина вырвала младенца из рук сотрудницы полиции, сильно обхватила его так, что ребенок заплакал, но потом все-таки отдала его полицейским.

Пока сотрудница полиции относила младенца в машину, его мать стала нападать на полицейского, который пытался успокоить женщину. Тогда женщина оторвала пояс полицейского, а затем укусила его за руку и поцарапала.

Позже 27-летняя женщина была доставлена в отделение Госполиции, где выяснилось, что ее уже неоднократно штрафовали за пьянство, а также она находится в поле зрении полиции за употребление наркотиков. Против агрессивной женщины возбуждено уголовное дело за сопротивление представителю власти.

Ребенок был доставлен в кризисный центр, так как выяснилось, что его нельзя оставлять бабушке. Обследовав место жительства ребенка, полицейские обнаружили, что в квартире сильно накурено, много мусора, а находившаяся там бабушка была пьяна.