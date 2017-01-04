В ночь на 4 января сотрудники участка "Центр" Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Вецригу, где в одном из баров две подвыпившие женщины отказывались оплатить счет за спиртное. Также барышни приставали к посетителям и предлагали им интим, а затем на замечания барменов стали вести себя агрессивно.

Женщины не могли успокоиться даже в тот момент, когда в бар приехали полицейские. Сначала они отказались предъявлять документы удостоверяющие личность, мотивируя это тем, что никому ничем не обязаны. Также они заявили, что стражи порядка им мешают отдыхать, потом разбили стакан и стали показывать в сторону посетителей унижающие жесты.

Полицейские решили задержать хулиганок, однако одна из них оказала сопротивление, заплевала оперативный транспорт, сломала "дворники", пыталась ударить полицейского, а затем стала угрожать работникам РМП разобраться с ними с помощью своих связей.

Дебоширок доставили в участок, где в организме 36-летней женщины констатировали 1,07 промилле, а ее 41-летней подруги — 2, 23 промилле. Но и на этом все еще не закончилось. В какой-то момент, уже находясь в дежурной части, одна из женщин попросилась в туалет. Когда она покинула удобства, полицейские констатировали, что хулиганка справила свою нужду в раковину, а затем раскидала свои испражнения по стенам и двери.

В отношении обеих задержанных составлены протоколы об административных нарушениях, а также наложены штрафы в размере 270 и 300 евро.