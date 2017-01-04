Женщины не могли успокоиться даже в тот момент, когда в бар приехали полицейские. Сначала они отказались предъявлять документы удостоверяющие личность, мотивируя это тем, что никому ничем не обязаны. Также они заявили, что стражи порядка им мешают отдыхать, потом разбили стакан и стали показывать в сторону посетителей унижающие жесты.
Полицейские решили задержать хулиганок, однако одна из них оказала сопротивление, заплевала оперативный транспорт, сломала "дворники", пыталась ударить полицейского, а затем стала угрожать работникам РМП разобраться с ними с помощью своих связей.
Дебоширок доставили в участок, где в организме 36-летней женщины констатировали 1,07 промилле, а ее 41-летней подруги — 2, 23 промилле. Но и на этом все еще не закончилось. В какой-то момент, уже находясь в дежурной части, одна из женщин попросилась в туалет. Когда она покинула удобства, полицейские констатировали, что хулиганка справила свою нужду в раковину, а затем раскидала свои испражнения по стенам и двери.
В отношении обеих задержанных составлены протоколы об административных нарушениях, а также наложены штрафы в размере 270 и 300 евро.