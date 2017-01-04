По данным Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 31 декабря в Елгаве были задержаны ранее неоднократно судимые хулиганы, разгромившие магазины и кафе. Кроме того, мужчины во время погрома совершили кражу.

Как отмечают в ЗРУП, злоумышленники выбили стекло в магазине на ул. Паста, проникли в помещения и похитили четыре чайника. Затем они выбили стекла в кафе на ул. Райня и в магазине на ул. Академияс.

Благодаря бдительности местных жителей, одного дебошира задержали на месте проишествия, а затем отправили в вытрезвитель. Его подельника поймали чуть позже. Выяснилось, что 44-летний подозреваемый ранее был четырежды судим.

Его 34-летний друг имеет за плечами семь судимостей и вышел из мест лишения свободы за несколько дней до Нового года.

Следствие продолжается.