Около трех часов ночи 4 ноября сотрудники Латгальского управления Рижской муниципальной полиции получили вызов в район улицы Маскавас, где в одном из игорных залов агрессивный клиент угрожал ножом другому посетителю, сообщает Riga.lv. На место происшествия выехал ближайший экипаж полиции.

В игорном зале бармен указала на одного из стоящих мужчин. Сотрудница заведения рассказала, что подвыпивший мужчина начал спор с другим клиентом, между ними разгорелась ссора политического характера.

В разгар конфликта его зачинщик выхватил из бара нож, схватил соперника за рукав и угрожал ему физической расправой. Работники зала решили вызвать охранников и полицию.

Во время проверки данных выяснилось, что нарушитель — иностранец. На место происшествия вызвали работников Госполиции для дальнейших процессуальных действий.