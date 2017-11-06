В игорном зале бармен указала на одного из стоящих мужчин. Сотрудница заведения рассказала, что подвыпивший мужчина начал спор с другим клиентом, между ними разгорелась ссора политического характера.
В разгар конфликта его зачинщик выхватил из бара нож, схватил соперника за рукав и угрожал ему физической расправой. Работники зала решили вызвать охранников и полицию.
Во время проверки данных выяснилось, что нарушитель — иностранец. На место происшествия вызвали работников Госполиции для дальнейших процессуальных действий.