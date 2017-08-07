В центре Риги в городской канал упал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он выжил, но получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Скорой неотложной медицинской помощи.

Как информирует пресс-служба Государственной пожарно-спасательной службы, инцидент в центре Риги случился днем 6 августа. В 12.50 был получен вызов, что около Центрального рынка мужчина не удержался на набережной канала и упал в воду.

При падении в канал примерно с трехметровой высоты 41-летний мужчина получил серьезные травмы тела, в частности, головы, позвоночника и грудного отдела. Отмечается, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели помогли мужчине выбраться из воды, а прибывшие медики доставили его в больницу. При этом первоначально медики получили информацию, что мужчина утонул, но в этот раз удалось избежать трагического финала.