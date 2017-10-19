В среду 18 октября около 15.00 сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) во время патрулирования возле одной из школ в Кенгарагсе заметили на спортивном стадионе нетрезвого мужчину, сообщает Riga.lv. Мужчина мешал уроку спорта, показывая детям, как, по его мнению, нужно правильно делать упражнения.

Сотрудница полиции подошла к мужчине и попросила его уйти, на что он отреагировал агрессивно — начал ругаться и на детей, и на полицейскую. Просьбу предъявить документы и назвать свои данные мужчина проигнорировал и продолжил обзываться.

На место были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые задержали 54-летнего мужчину.