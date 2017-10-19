В среду во второй половине дня в рижском микрорайоне Болдерая задержали мужчину, который пытался ограбить школьника, сообщили в Рижской муниципальной полиции.

К патрулировавшей окрестности школы в Болдерая сотруднице полиции подбежали три мальчика 2002 г.р. и рассказали, что незнакомый пьяный мужчина ударил одного из них по голове и пытался отнять мобильный телефон, но друзья заступились за него, а затем бросились за помощью.

Злоумышленника обнаружили неподалеку. Увидев приближающийся полицейских, мужчина стал ругаться и сыпать оскорблениями, от него исходил сильный запах алкоголя.

Вызванный на место экипаж РМП задержал мужчину, который отказался назвать свои личные данные. Нарушителя передали Госполиции.

Прибывшие по вызову медики осмотрели пострадавшего мальчика и пришли к выводу, что госпитализация ему не требуется. О случившемся проинформировали бабушку подростка.