В Озолниекском крае в ночь на пятницу пьяный грабитель вломился с топором в чужой дом, избил его хозяина и угнал автомобиль, сообщили в Госполиции.

Ограбление было совершено в Ценской волости около 4 часов утра. Злоумышленник проник через окно в чужой частный дом, избил мужчину 1943 г.р. и угнал Toyota Corolla 2005 г.в.

Полицейские заметили угонщика на дороге Рига — Елгава. На требования остановить машину водитель не реагировал, а затем, не справившись с управлением автомобилем, врезался в дерево на дороге Упмали — Цирули.

Грабителя 1994 г.р. задержали. Его организме констатировано 1,48 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело. Преступник арестован.