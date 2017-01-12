В минувший вторник сотрудники Госполиции получили информацию о том, что в волости Виляну произошла авария, в котором пострадало транспортное средство волостной муниципальной полиции. На месте происшествии было установлено, что полицейский, управлявший авто, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-центра Латгальского региоального управления полиции, ДТП случилось на 19-м км дороги Гайгалава — Виляны: служебный автомобиль Dacia Dokker, которым управлял 53-летний работник муниципальной полиции Вилянской волости, съехал с дороги и перевернулся. Водитель сам сообщил о ДТП. Выяснилось, что полицейский был пьян: в его организме констатировали 1,94 промилле алкоголя.

Сам полицейский сообщил, что совершил аварию, пытаясь избежать столкновения с внезапно выбежавшим на дорогу лесным зверем. В ДТП пострадала пассажирка авто — женщина 1963 г.р.

Начато следствие.