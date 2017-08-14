В минувшую субботу в Баложский участок полиции поступила информация о том, что в ходе конфликта серьезно пострадал мужчина. О ЧП сообщил сам пострадавший. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которым удалось задержать подозреваемого.

Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции, конфликт возник между рабочими и потерпевшим. По имеющиеся в распоряжении полиции информации, реагируя не неприятные высказывания, один из рабочих внезапно схватил нож и напал на обидчика, нанеся ему три удара.

Стоит отметить, что в момент ЧП нападавший (1968 г.р.) был пьян: в его организме констатировали 2,8 промилле. Известно, что ранее он уже был судим за нанесение тяжких телесных повреждений.

По делу начат уголовный процесс.