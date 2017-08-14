Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции, конфликт возник между рабочими и потерпевшим. По имеющиеся в распоряжении полиции информации, реагируя не неприятные высказывания, один из рабочих внезапно схватил нож и напал на обидчика, нанеся ему три удара.
Стоит отметить, что в момент ЧП нападавший (1968 г.р.) был пьян: в его организме констатировали 2,8 промилле. Известно, что ранее он уже был судим за нанесение тяжких телесных повреждений.
По делу начат уголовный процесс.