В ночь на 31 июля сотрудники Дорожной полиции Курземского регионального управления полиции при патрулировании Талсы заметили автомобиль, который странно передвигался по дороге.

Как отмечают в пресс-центре полиции, стражи порядка решили остановить Audi A6 для проверки. Однако, когда полицейские включили на оперативном транспорте проблесковые маячки и звуковые сигналы, водитель легковушки попытался скрыться и игнорировать требование полиции остановиться.

На ул. Саулес водитель резко затормозил, из-за чего потерял управление, съехал с дороги, а затем врезался в забор. После этого мужчина 1993 г.р. хотел сбежать, но был задержан. При проверке в его организме констатировали 1,95 промилле. Также у него не оказалось при себе прав и техпаспорта на машину.

Начато следствие.